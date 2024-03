L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su Victor Osimhen dal suo rientro dalla Coppa d’Africa. Secondo il quotidiano Osimhen da quando è tornato dalla Coppa d’Africa non s’è più fermato. Dopo un torneo estenuante, logorante, con tanto di virus gastrointestinale è bastato qualche giorno e la partita con il Genoa per recuperare le forze. Dal Barçelona in poi, non s’è più fermato. In Champions un tiro, un gol, contro il Cagliari 2 tiri, un gol. Mercoledì a Reggio Emilia contro il Sassuolo 14 tocchi, 5 tiri, 3 gol. Seconda tripletta nei top campionati europei e sessantesima rete in Serie A con il Napoli alla presenza numero 97. Si avvia a entrare nel club dei 100 e nel frattempo è di nuovo immarcabile.