Pedulla su Sportitalia: “sabato il Napoli ha incontrato Conte”

Il giornalista Alfredo Pedullà ha lasciato alcune dichiarazioni sulla situazione della trattativa Conte – Napoli.

“In questo momento Conte è al centro dell’attenzione del Napoli. Confermo che c’è stato un incontro con il management del Napoli sabato a Torino, non c’era all’incontro De Laurentiis. Il Napoli gli ha fatto questa proposta che sta prendendo in considerazione. Ora a tutti i tifosi del Napoli che ci hanno scritto da oggi chiedendo ulteriori lumi chiedo la cortesia di avere un minimo di pazienza perché queste cose si vedono al traguardo come i cavalli che arrivano al traguardo e non si fermano a 30 metri dal fotofinish, al momento il Napoli ha lasciato le alternative in stand-by per focalizzarsi su Conte perché De Laurentiis sa che deve prendere un allenatore in grado di cancellare la brutta stagione di quest’anno.“