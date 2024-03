TMW – Napoli-Juventus, le probabili formazioni: le scelte di Calzona e Allegri

Il Napoli di Francesco Calzona ospiterà domani, ore 20:45 allo stadio Maradona, la Juventus di Massimiliano Allegri, sfida valevole per la 27esima giornata di Serie A.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, Calzona fa pochissimi cambi rispetto alla formazione schierata contro il Sassuolo e ci sarebbero ancora in corso dei ballottaggi: “Mister Calzona dovrà fare a meno di Ngonge e Cajuste, alle prese ancora con fastidi fisici. Dovrebbe esserci qualche novità rispetto al turno infrasettimanale, con i rientri dal primo minuto di Juan Jesus e Olivera (in ballottaggio con Mario Rui). Possibile nuova chance dal 1’ per Zielinski, nel 4-3-3 che vedrà Meret tra i pali e difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera. In mezzo il centrocampista polacco potrebbe affiancarsi a Lobotka e Anguissa, mentre in attacco tutto confermato con Politano, Kvaratskhelia e Osimhen“.

Per quanto riguarda la Juventus, Allegri, con le assenze di Rabiot e McKennie, dovrà valutare le scelte a centrocampo ma recupera due pedine importanti: “Chiesa e Danilo sono rientrati in gruppo e saranno a disposizione. In difesa si dovrebbe andare verso la conferma di Gatti, Bremer e Rugani, anche se Danilo ha recuperato e non è da escludere che alla fine possa essere titolare. A centrocampo, al momento, Alcaraz e Cambiaso sono i favoriti per sostituire Rabiot e McKennie. Allegri, però, potrebbe valutare anche l’opzione di spostare Danilo in mezzo al campo, ma il dubbio verrà risolto solo alla vigilia della gara contro il Napoli. A completare la mediana, invece, ci sarà Locatelli, mentre sulle fasce dovrebbe toccare a Weah e Kostic. In attacco, Vlahovic è inamovibile, al suo fianco, al momento, è favorito Yildiz, ma Chiesa ha smaltito la botta al piede e scalpita per giocare dal primo minuto“.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Weah, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri