Calciomercato.com – Il Napoli supera la concorrenza di Milan e Tottenham per Buongiorno: le ultime

Il Napoli è alla ricerca di un centrale difensivo da ormai un anno: dopo la partenza di Kim, la società di Aurelio De Laurentiis sperava di sostituire il coreano con un profilo adatto per la stagione attuale.

Così non è stato e la stagione di Natan e Juan Jesus ne sono la prova: il fallimento del Napoli di questa stagione è dovuto soprattutto alle lacune in difesa e alla cattiva gestione di un reparto che doveva essere rinforzato durante la scorsa finestra di calciomercato estiva.

Ma il presidente Aurelio De Laurentiis è intenzionato a stravolgere il mercato e a compiere i primi passi per la rinascita dell’intero club.

Stando a quanto riportato dal quotidiano online Calciomercato.com, il Napoli sembrerebbe fare sul serio per il difensore del Torino Alessandro Buongiorno: il patron del Napoli è pronto a mettere sul tavolo dei granata un’offerta concreta per il centrale italiano.

Il presidente del Torino Cairo ha già stabilito la valutazione del cartellino di Buongiorno e si parla di una cifra che gira intorno ai 30 milioni di euro ma, secondo il giornale online, non si escludono eventuali contropartite da poter inserire durante l’offerta.

Milan e Tottenham, che finora sembravano essere in competizione e addirittura in vantaggio sul Napoli per Buongiorno, si sono tirati indietro e, per ora, la pista per il difensore italiano sembra essersi raffreddata.

Il Napoli aveva provato già a gennaio a strappare Buongiorno al Torino ma, dopo aver ricevuto un secco no da parte di Cairo, ha rimandato l’affare per quest’estate, attendendo sviluppi positivamente.