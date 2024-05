Troise: “Con Conte al Napoli e Motta alla Juve, sarà lotta serrata per lo scudetto”

Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal.

Queste le sue parole: “Difensore centrale, centrocampista fisico per colmare il vuoto di Zielinski, sostituto di Osimhen ed esterno d’attacco sono nel mirino del Napoli come rinforzi. La società ha bisogno di ricostruire un ordine. Io spero di andare in Conference, ma la vedo difficile con la Fiorentina. Prevedere cosa succederà è complicato, ci sarà anche la Juventus se dovesse arrivare Motta. Ad oggi mi aspetto, se il Napoli e la Juve dovessero prendere rispettivamente Conte e Motta, una lotta serrata per lo scudetto“.