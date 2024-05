Sportmediaset – Napoli, De Laurentiis pazzo di Gudmundsson. Il Genoa fissa il prezzo: i dettagli

Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa, è uno dei principali sogni di mercato per il Napoli. Tuttavia, c’è una folta concorrenza da battere. Ne parla il portale Sportmediaset. Secondo quanto riportato, la valutazione non scenderà al di sotto dei 35 milioni di euro. Da questo punto di vista, Aurelio De Laurentiis avrebbe un maggior margine di manovra rispetto a concorrenti come Juventus e Inter, alla ricerca di contropartite per chiudere l’affare. Il motivo? Le varie uscite in attacco come Victor Osimhen e forse Khvicha Kvaratskhelia. L’islandese è un pallino del presidente, che lo ammira per qualità e fantasia. I dirigenti partenopei, hanno raccolto informazioni a proposito della fattibilità dell’operazione. L’ostacolo più grosso sarà quello di trovare l’accordo con la società rossoblù, che può puntare sulla forte concorrenza per alzare il prezzo. Non a caso, potrebbero arrivare offerte dalla Premier League, ma al momento solo il Tottenham si è fatto avanti.