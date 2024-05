Repubblica, Conte-Napoli fumata grigia. C’è l’accordo sull’ingaggio, ma ADL pone una condizione

Il vertice societario tenutosi ieri ha confermato la volontà del Napoli di portare Antonio Conte sulla panchina azzurra. La scelta è stata fatta, ma bisogna ancora lavorare per trovare il giusto accordo con l’allenatore.

Attualmente, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, si parla di un contratto triennale da 7 milioni di euro più bonus con scadenza il 30 giugno 2027. A questo c’è però da aggiungere una clausola rescissoria, che permetterebbe al presidente Aurelio De Laurentiis di interrompere il rapporto con il tecnico leccese già al termine della prima stagione, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Su tale condizione il tecnico risulta perplesso per due motivi: “Perché eredita un team allo sbando e soprattutto per la sua visione diversa del progetto da realizzare sulla panchina azzurra, proiettato nel tempo e non legato soltanto all’immediatezza del risultato da raggiungere. L’ex ct della Nazionale preferirebbe infatti lavorare senza condizionamenti, per ricostruire dalle fondamenta il gruppo e gettare così le basi per aprire un lungo ciclo di successi, avendo a sua disposizione tre stagioni per riportare ai vertici italiani ed europei la squadra“.

Dunque, resta da trovare l’intesa totale tra le parti e ADL spera di raggiungerla entro la fine del mese.