L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’intricata questione legata alla panchina del Napoli. Secondo il quotidiano a leggere tutto d’un fiato, sembra che Gian Piero Gasperini sia il preferito della lista. Da qualche giorno il mister è al centro di un dialogo a distanza con Adl, fatto di messaggi di reciproca ammirazione. A leggere ancora, però, bisogna considerare anche Antonio Conte, un altro vecchio pensiero di De Laurentiis. Nella lista comandano questi due signori allenatori: esperienza, fisico bestiale e il piglio di chi non ammette repliche al cospetto del lavoro. Sono entrambi fautori della difesa a tre, una svolta per il Napoli rispetto al passato: da queste parti non si vedeva dai tempi del primo Mazzarri. Nella lista di Adl, però, ci sono anche fautori della difesa a quattro e del tridente ovvero Vincenzo Italiano e Stefano Pioli. Il poker è sul tavolo, a breve bisognerà scegliere.