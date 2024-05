Bomba Pedullà: “Sabato incontro a Torino con Conte, ecco cosa ha chiesto”

Come riporta Alfredo Pedullà, il Napoli è tornato alla carica per Antonio Conte, considerato il profilo ideale per dimenticare questa sciagurata stagione. Sabato scorso ci sarebbe stato un incontro a Torino tra il tecnico e il Napoli, senza ADL, per sondare la sua disponibilità. Gli azzurri gli hanno proposto un contratto da 6,5/7 milioni di base fissa più 2 milioni di bonus in caso di arrivo in Champions League. Dalla stagione successiva i 2 milioni entrerebbero nella base fissa. Conte non ha chiesto giocatori specifici, ma ha indicato i ruoli in cui è necessario intervenire. Ora che ADL ha la incassato il suo si bisogna solo pazientare. L’incontro è andato bene e ora si è in attesa di una decisione definitiva. Gli altri nomi al momento si sono defilati e i riflettori sono tutti sul tecnico leccese. Il Milan non ha avuto contatti con Conte ma nel calcio le cose possono cambiare da un giorno all’altro.