Cauet: “Kvara al PSG? I parigini hanno visto in lui un rinforzo per la prossima stagione”

Benoît Cauet, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, soffermandosi sull’interesse del PSG nei confronti di Kvara e non solo.

Queste le sue parole: “Il PSG ha visto in Kvaratskhelia un rinforzo per la prossima stagione. Ha le caratteristiche adatte per giocare in quel club, è uno che dribbla, è veloce, punta sempre l’uomo e poi ha una certa personalità. Quest’anno non ha avuto molta fortuna, ma è un ragazzo che dà tanto sul campo. Perdere sia Osimhen che Kvaratskhelia sarebbe troppo, significherebbe ripartire da zero. Per vincere due scudetti di fila hai bisogno di una squadra che sia abituata a vincere e che vive con questa necessità. Il Napoli doveva essere rinforzato con calciatori d’esperienza per poter vincere ancora“.