Di Marzio: “Il Napoli si muove per Luis Alberto, ecco la richiesta della Lazio”

La stagione 2023/24 sta per volgere al termine e il club di Aurelio De Laurentiis è già al lavoro per gettare le basi per la prossima stagione.

Stando a quanto riportato poco fa dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe chiesto informazioni riguardo Luis Alberto, centrocampista della Lazio: “Il Napoli si è mosso per Luis Alberto. Il club di De Laurentiis ha chiesto informazioni alla Lazio per il centrocampista spagnolo. La richiesta dei biancocelesti è di 15 milioni“.

Intanto, il centrocampista spagnolo è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni di squadra ma è certo che lascerà il club biancoceleste a fine stagione, come già annunciato qualche settimana fa.