Borghi: “Napoli? La squadra va riattivata. Conte? Per lui sarebbe un’avventura molto intrigante”

Stefano Borghi, giornalista e telecronista Dazn, ha parlato a proposito della situazione del Napoli nel corso della trasmissione Taconazo, in onda su Cronache di Spogliatoio.

“L’ambiente a Napoli ha bisogno di essere completamente rivoltato. Mi ha fatto specie come in un anno si sia passato dalle stelle alle stalle, proprio tra la gente e i tifosi. Anche parlando con i napoletani, ti accorgi da quanto siano delusi e amareggiati. C’è una squadra slabbrata da riattivare o forse da rifare. Penso che in questa stagione le colpe siano giganti da tutte le parti, ma quelle meno sottolineate sono quelle della squadra. Il presidente ha sbagliato tantissimo, Rudi Garcia avrà sbagliato, però, o avrà fatto delle cose sconcertanti oppure le varie intemperanze, da parte di tutti, sono arrivate troppo presto. La squadra non si è mai riattivata, il modo in cui il Napoli prende i gol è inaccettabile, è una squadra che non c’è in campo. Le responsabilità vanno indagate, specie in una squadra impeccabile ora divenuta manchevole”.

“Il rilancio del Napoli passa da tante cose molto profonde, la scelta dell’allenatore è cruciale, anche per mandare un messaggio alla piazza, ma così anche la costruzione della squadra, perché ci sono dei calciatori che vanno riattivati come Di Lorenzo e Anguissa. Conte ne è in grado, ma bisogna vedere se i calciatori sono disposti. Il Napoli ha preso un Ds come Manna molto bravo a trovare giocatori, ma che non ha mai costruito una squadra. Conte? Non si è mai fermato, quest’anno ha allenato sé stesso. Penso si sia molto aggiornato. Penso che quando tornerà in circolo lo farà con idee ed entusiasmo nuovo. Poi rimarrà sempre lui, ma sul campo si potranno vedere delle cose diverse. Nonostante delle cose da valutare come il rapporto con presidente e piazza ma, per come stanno le cose adesso, per Conte, Napoli sarebbe un’avventura molto intrigante. Inoltre, con lui non ci sarebbero più alibi, perché darebbe grandi responsabilità”.