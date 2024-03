CdS: “Il Napoli ritrova il sorriso, corre verso la Juve sull’inerzia dell’entusiasmo”

È di nuovo tempo di big match: Napoli e Juventus pronte a sfidarsi domani sera (ore 20:45) allo stadio Maradona per la 27esima giornata di Serie A.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si esprime così sul periodo che sta affrontando il Napoli in questi ultimi giorni prima della gara: “Il diluvio non frena le ritrovate certezze del Napoli che corre verso la Juve sull’inerzia dell’entusiasmo che una serata come quella di Reggio Emilia può diffondere in uno spogliatoio. Una vittoria, seppur convincente, non basta per ritenere archiviato un periodo complesso, eppure si sono ritrovati sorrisi e una voglia di ricominciare che il calendario asseconda subito“.

“Domani sera arriva la Juventus al Maradona, un altro test indicativo per valutare i progressi del Napoli dopo i sei gol al Sassuolo e un attacco che ha ripreso a brillare” continua il quotidiano sportivo.