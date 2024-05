CdS – Mateta-Napoli, il primo interesse ci fu prima di virare su Osimhen

Uno dei nomi che sta circolando nelle ultime ore per la sostituzione di Victor Osimhen è quello di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace. Nel corso di questa stagione, il francese ha totalizzato 16 gol e 4 assist in 38 partite. Ciò che però ha colpito del calciatore è il suo rendimento al di sotto del nuovo allenatore Oliver Glasner. Da quando il tecnico austriaco è approdato sulla panchina dei londinesi infatti, l’ex Mainz ha siglato ben 10 gol in 13 partite, risultando uno dei calciatori più incisivi della Premier League. Tra le cose, il calciatore ha strappato una promessa d’addio al suo club in caso di un’offerta importante. Il suo nome non è nuovo per la dirigenza partenopea, come rivela Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Infatti, era stato cercato proprio nel corso della sua esperienza tedesca, prima di virare completamente su Victor Osimhen. Oggi invece, si tratta di uno dei tanti nomi sondati per l’attacco azzurro.