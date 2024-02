Minotti, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Queste le sue parole: “Mazzarri, insegnando tanti moduli, ha creato solo confusione tra i giocatori. Anche l’assenza di Osimhen ha fatto la differenza, in attacco non c’è qualità. Il vero problema del Napoli sta in difesa”.