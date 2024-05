Dragusin, l’agente: “Se non ci fosse stato il Tottenham il Napoli lo avrebbe preso. Prestito con Conte? Vi spiego”

Florin Manea è stato intervistato a Si Gonfia La Rete su Radio Crc. L’agente di Radu Dragusin ha parlato della possibilità di vedere il suo assistito al Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ritorno in Italia? Non penso perché è arrivato a gennaio. Poi non si sa mai nella vita, speriamo di no, ma non si sa mai. Se non fosse arrivato il Tottenham il Napoli avrebbe preso Dragusin? Penso di sì, ma c’era anche il Bayern. Al Genoa si trovava molto bene e voleva andare fuori dall’Italia. Se non ci fossero stati Bayern e Tottenham avremmo scelto Napoli. Conte è uno dei migliori al mondo, sarebbe un onore lavorare con lui, ma in questo momento è difficile dire cosa succederà. Poi qualora arrivasse un’offerta di prestito del Napoli con Conte lì, sarebbe da valutare. Quando lavori con uno come Antonio Conte, impari su tanti piani. Se a fine stagione Postecoglu dovesse dire a Dragusin che lo considera ancora un’alternativa ai centrali? Se gli dicesse così, non credo che Dragusin resterebbe a non giocare”.