GdS – Pioli in pole position per la panchina del Napoli: ADL vede in lui l’uomo giusto

Il presidente De Laurentiis, dopo l’annata negativa del suo club, è pronto ad affidare la panchina del Napoli ad un volto familiare della Serie A: secondo La Gazzetta dello Sport, l’attuale tecnico del Milan Stefano Pioli sembrerebbe essere il prescelto.

Stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo, il patron del Napoli avrebbe scelto Stefano Pioli come prossimo allenatore azzurro: “Pioli convince tutti all’interno della società. Ha esperienza in Italia e adesso anche a livello internazionale, sa valorizzare la rosa che la società gli mette a disposizione senza dogmi tattici, ma ragionando e scegliendo il sistema di gioco migliore in base ai giocatori. È un vincente“.

Inoltre, uno degli obiettivi principali del Napoli di De Laurentiis è giocare in Europa, in particolar modo in Champions League e La Gazzetta dello Sport sottolinea il motivo per cui ADL dovrebbe ingaggiare il tecnico parmigiano: “Il Napoli vuole tornare in Champions già dalla prossima stagione e ha capito che, con Pioli al timone, l’obiettivo sarà più semplice da raggiungere. De Laurentiis vede in Pioli l’uomo giusto, la guida di garanzia a cui affidare il nuovo ciclo azzurro”.