L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle ultime di formazione del Napoli in vista della trasferta di Udine. Secondo il quotidiano continua la vigilia che porterà alla sfida contro l’Udinese, in programma lunedì sera al Bluenergy Stadium. Calzona dovrà fare ancora i conti con l’assenza di Piotr Zielinski, per la lesione al mediale. Al suo posto toccherà ancora a Cajuste, autore di una buona prestazione contro la Roma, e che assicura maggior dinamismo rispetto a Traorè.