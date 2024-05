Sky – Probabili formazioni Udinese – Napoli: Cajuste dal 1′, tridente confermato

Il Napoli affronterà l’Udinese lunedì sera alle 20:45 alla Dacia Arena.

A tal proposito ecco le probabili formazioni del match riportate da Sky, secondo cui dovrebbe esserci Cajuste dal 1′, Juan Jesus in caso di recupero dall’infortunio e il tridente d’attacco confermato. Zielinski non sarà del match, mentre Olivera è favorito su Mario Rui per partire dal 1′. A centrocampo Cajuste in vangaggio su Traorè mentre nel tridente Politano è favorito su Ngonge che prova a scalzarlo. Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

In difesa per Cannavaro maglia obbligata per Joao Ferreira date due assenze. Zarraga e Ebizibue favoriti per partire dal 1′, Lucca sicuro di una maglia da titolare. Queste le scelte per i padroni di casa: Udinese (3-4-2-1): Okoye; Joao Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca.