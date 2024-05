L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul rebus della panchina del Napoli. Secondo il quotidiano Stefano Pioli è seguito con interesse da Aurelio De Laurentiis, complice la sensazione che a giugno lascerà il Milan nonostante un anno ancora di contratto. Italiano fa rima con la difesa a quattro e il tridente, o il 4-2-3-1, esattamente come Pioli, libero perchè la sua parabola con il Milan è praticamente finita. Anche in campionato la qualificazione alla prossima Champions League è aritmeticamente archiviata e quindi il libro sta per chiudersi.