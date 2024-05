L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul rebus legato alla nuovo allenatore del Napoli. Secondo il quotidiano il presidente De Laurentiis è segretissimo sulla questione del prossimo mister del Napoli. Sta gestendo la trattativa in assoluta riservatezza insieme al nuovo responsabile in pectore dell’area sportiva, Giovanni Manna, in attesa della sua ufficialità. La storia è in piena evoluzione, con un ordine gerarchico che al momento sembra definito nonostante tutto scorra in maniera incessante