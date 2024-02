Esonero Mazzarri, ore di riflessione! Pronto Calzona con Hamsik: la situazione

Sono ore deocisive in casa Napoli per le sorti della guida tecnica della prima squadra. Per Mazzarri, in 12 partite, sono arrivati solo 15 punti, numeri che hanno fatto riflettere la dirigenza partenopea che, proprio in queste ore, starebbe decidendo di sollevare dall’incarico il tecnico di San Vincenzo e di sostituirlo con un nome a sorpresa: Francesco Calzona, attuale Commissario tecnico della nazionale Slovacca e vice storico di Maurizio Sarri. Per il tecnico calabrese sarebbe un ritorno dopo le tre stagioni in partenopeo come vice-allenatore di Maurizio Sarri, tecnico che non ha vinto sotto il Vesuvio ma ha portato delle idee importanti per le nuove generazioni future che praticano questo sport. Insieme a Calzona ci sarebbe il glorioso capitano Marek Hamsik che, dato il suo affetto per Napoli, non esiterebbe 2 volte a dire sì alla proposta e Francesco Sinatti, ex preparatore atletico di Luciano Spalletti. A Calzona è stato concesso di svolgere il doppio ruolo di allenatore di nazionale e di club. Quindi nelle prossime ore potremmo assistere al secondo cambiamento della panchina partenopea.