PSG, per il dopo Mbappè ci sono Osimhen e Rashford

In questi giorni Kylian Mbappè ha comunicato al PSG di lasciare a fine stagione, dopo 7 anni si concluderà la sua avventura nel club parigino. Adesso la società del Paris Saint-Germain è a lavoro per trovare il sostituto.

Come possibile sostituto di Mbappè, c’è Victor Osimhen, attaccante del Napoli che quasi sicuramente nel prossimo mercato estivo sarà uno dei calciatori più richiesti. A parte il nigeriano, la società parigina sarebbe interessata a Marcus Rashford del Manchester United. Secondo The Times, l’attaccante inglese è l’ultimo nome accostato al club di Al Khelaifi. C’è da ricordare però, che Rashford ha rinnovato lo scorso luglio per altri quattro anni con lo United.