L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata alla panchina del Napoli. Secondo il quotidiano Stefano Pioli è molto attratto dalla pista Napoli: per il tecnico rossonero, in procinto di lasciare il Milan, la piazza partenopea rappresenterebbe un’ importante occasione. Napoli resta una piazza affascinante: tutti sono ambiziosi e, in più, la società di De Laurentiis sarà quella che avrà più budget sul prossimo mercato, visto la cessione di Osimhen. Pioli potrebbe lavorare quasi da manager, a stretto contatto con il nuovo d.s. Manna, c’è bisogno di ridare una direzione al club e garantire un uomo credibile allo spogliatoio.