L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione di Francesco Calzona. Secondo il quotidiano il feeling tra De Laurentiis e Calzona è intatto. Per questo non sono dello 0% le chance di riconferma del tecnico. Anzi e è in corso una riflessione di De Laurentiis. A favore di Calzona c’è la totale disponibilità alle polemiche societarie, e già questo elimina tanti potenziali contrasti, ma anche il campo con la sua gestione non è da buttare. Ci sono delle statistiche al centro della riflessione. Per occasioni create e tiri in porta il Napoli domina. E poi è un traghettatore che ha avuto la forza di fronteggiare grandissime tensioni di spogliatoio come solo Spalletti era riuscito a fare. Ieri ADL nella sua visita a Castel Volturno ha chiesto di ripetere la prova con la Roma perché l’obiettivo è conservare l’Europa, ma per quanto riguarda l’allenatore è chiaro che Calzona sarebbe una scelta controcorrente e pericolosa.