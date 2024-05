Calciomercato.com – Tudor insiste per Simeone alla Lazio ma il Napoli chiede troppo: le ultime

Giovanni Simeone sta facendo fatica a trovare spazio durante questa stagione con la maglia del Napoli e, stando a quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, la Lazio di Tudor sarebbe interessata ad ingaggiare l’argentino: “Con un Immobile sempre più in partenza si apre la caccia al nuovo bomber da parte della Lazio. Il preferito di Tudor, non ci sono dubbi, sarebbe il Cholito Simeone: insieme hanno già fatto grandi cose al Verona quando l’attaccante argentino segnò ben 17 gol in campionato meritandosi la chiamata del Napoli”.

De Laurentiis, però, ha già stabilito il prezzo per l’attaccante: 20 milioni di euro, senza dimenticare che Simeone è stato riscattato dall’Hellas Verona per ben 15 milioni.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ritiene il prezzo del cartellino eccessivo, puntando a convincere il patron del Napoli con un’offerta intorno ai 17 milioni di euro.