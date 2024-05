UFFICIALE – Sarà possibile convocare fino a 26 giocatori per EURO24: la nota della FIGC

Adesso è ufficiale. L’Uefa ha dato via libera per poter convocare fino a 26 giocatori per i prossimi Europei che si terranno in Germania dal 24 giugno al 24 luglio. Prima di questa decisione era possibile portare soltanto 23 giocatori con i restanti 3 in tribuna. Adesso, invece, tutte le riserve potranno sedere in panchina.

Nel corso del recente workshop a Dusseldorf anche il ct Luciano Spalletti si era detto favorevole. Si tratta, tuttavia, di una possibilità e non di un obbligo. Questa la nota integrale pubblicata dalla Figc a riguardo sul sito ufficiale:

“Il Comitato Esecutivo della UEFA ha deciso di accogliere la richiesta di alcuni commissari tecnici delle nazionali qualificate a EURO 2024 di allargare a 26 le liste dei convocati per l’Europeo al via il prossimo 14 giugno. A differenza di EURO 2020, quando per ogni partita poteva essere inseritio un massimo di 23 calciatori a referto (con i restanti tre in tribuna), in Germania tutti i 15 calciatori di riserva potranno sedere in panchina ed essere a disposizione degli allenatori. Anche il Ct della Nazionale Luciano Spalletti, nel corso del recente workshop Uefa di Dusseldorf, si era detto favorevole a questa opportunità

La lista da 26 calciatori non sarà comunque obbligatoria, ma facoltativa. Le rose definitive per EURO 2024 dovranno essere comunicate alla UEFA entro il 7 giugno, a una settimana dall’inizio del torneo”.