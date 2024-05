Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, il Napoli sarebbe pronto ad annunciare il prossimo allenatore. Ecco cosa ha scritto sul suo profilo social X:

“Il Milan ha deciso di cambiare allenatore a fine stagione, lavori in corso per la risoluzione del contratto: Stefano Pioli ha già dato la disponibilità al Napoli per un contratto fino al 2026”.