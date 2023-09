De Maggio: “Un po’ di delusione ieri tra i tifosi, dopo aver vinto mi sembra paradossale”

Walter De Maggio, giornalista tifoso azzurro, ha parlato della partita di ieri sera ai microfoni di Radio Goal: “Ho percepito delusione tra i tifosi azzurri dopo la vittoria con il Braga. Ok la prestazione magari non ha convinto a pieno ma recriminare dopo un successo all’esordio in Champions in trasferta mi sembra paradossale. Se poi mi chiedete se il Napoli mi ha convinto, è no, però creare un caso quando si vince mi sembra eccessivo. Godiamoci questo successo ma bisogna preoccuparsi per il secondo tempo”.