Gazzetta – Annullata un’ammenda di 10mila euro al Napoli. Il motivo

Il Napoli è stato graziato dalla Corte d’Appello a proposito di un’ammenda ricevuta in occasione di Napoli-Sassuolo. Per l’occasione, la società azzurra è stata multati di 10mila euro per colpa di un laser che è stato utilizzato per distrarre i giocatori neroverdi. Ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, questa è stata annullata grazie alla tempestività con la quale la società partenopea ha individuato il responsabile prendendo provvedimenti. Una mossa che segna un precedente importante sulla responsabilità delle società sui comportamenti di certi tifosi.