Musa Barrow, giocatore gambiano che ha fatto una grande partita contro l’Inter, è da anni un ottimo prospetto per il calcio italiano, che quest’anno sembra poter esplodere.

Oggi, il suo agente, Luigi Sorrentino, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo e ha anche parlato di un interesse del club azzurro per Barrow la scorsa primavera, svelandone i retroscena:

Barrow e l’interesse del Napoli?

“Sì, come detto in passato, il Napoli lo aveva cercato prima dell’arrivo di Kvaratskhelia. Se ora il nome di Musa potrà tornare ad interessare o meno gli azzurri, io lo spero sempre. Parliamo di una piazza come Napoli, che oggi rappresenta il top sia in Italia che in Europa. Può addirittura puntare a vincere la Champions. Vive un momento di forma straripante, con Osimhen, Kvara e tutti i compagni all’altezza. È un sogno per noi poter immaginare di andare a giocare a Napoli un domani. Poi è chiaro, Musa al momento è felicissimo al Bologna”.

Poi, sulla vittoria di ieri contro l’Inter e sugli effetti dello Scudetto, ha parlato in questo modo:

“Il Bologna sa di aver fatto un piacere ‘Scudetto’ al Napoli? Non direi, 18 o 15 punti il discorso era già chiuso in precedenza (ride ndr)“.