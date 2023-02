A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto un grande ex del Napoli, Rudi Krol, che ha parlato del Napoli e del momento che la squadra sta vivendo in questo momento. In particolare, Krool ha voluto fare il punto su quando, e non più se, il Napoli vincerà il campionato:

“Il Napoli è una squadra spettacolare, entusiasmante, e credo che vincerà il campionato tra 8 giornate, in quanto mancano 25 punti. Anche se credo si possa vincere anche prima, perché non vedo altre squadre che vincono il campionato o che comunque possano fare un filotto e non perdere ulteriori punti”.

Poi, sul guerriero Kim, da vecchio difensore ha detto:

“Kim è veramente un difensore impressionante, un giocatore sempre pronto alla battaglia: quando il Napoli lo ha preso io non lo conoscevo, poi ho visto due partite di quando giocava in Turchia. Già allora prometteva molto bene, ma il lavoro di Spalletti lo ha migliorato tanto, dato che in qualche partita all’inizio aveva commesso degli errori, che, grazie al sapiente lavoro del mister, sono stati subito eliminati”.