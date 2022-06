Il Napoli vivrà un mercato molto movimentato e Giuntoli studia diversi profili per farsi trovare pronto in caso ci sia qualche cessione: ad esempio, in caso di addio sulle fasce, Giuntoli può provare un assalto a un giocatore del Bologna.

Stiamo parlando di Musa Barrow, giocatore imprescindibile per il Bologna di Mihajlovic, ma si sa che le vie del mercato sono infinite e che il giocatore potrebbe sognare il salto in una big.

Infatti, il suo agente ha spesso riferito di interessi da parte di qualche big, ma, al momento, di offerte concrete non ce ne sono. Al momento, perché il gambiano potrebbe diventare un obiettivo del Napoli per le fasce.

Fonte: Corriere dello Sport.