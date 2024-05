L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante il presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano De Laurentiis ha capito i propri sbagli ed ha elaborato un piano per rilanciare il Napoli. Errare è umano, perseverare è diabolico. E allora, per ribaltare una stagione sciagurata, c’è solo un modo per lanciare un segnale di riscossa ovvero affidarsi alle mani esperte di una guida sicura