Durante il Mondiale in Qatar, la Lega Calcio ha deciso di organizzare un torneo semi-ufficiale per tenere in allenamento i giocatori delle 20 squadre di Serie A che non giocheranno in Nazionale, evitando così uno stop forzato di 53 giorni.

Dopo l’entrata in azione dei manager italiani del calcio per verificare la fattibilità del torneo in Florida, Aurelio De Laurentiis ha proposto un piano B: spostare la manifestazione ad Abu Dhabi.

Il presidente del Napoli, però, non ha presentato un vero e proprio progetto ma ha solo lanciato l’idea, essendo a conoscenza dell’interesse della città di ospitare la manifestazione.