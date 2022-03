Questa mattina, il Corriere del Veneto torna a parlare dello striscione che incitava a bombardare Napoli, esposto dalla Curva Sud del Verona.

Secondo il giornale, si sarebbe arrivati ad una svolta con l’iscrizione di un nome, non ancora noto, nel registro degli indagati. Le indagini sono ancora in corso e potrebbero estendersi anche ad altri eventuali complici. L’ipotesi di reato è quella di istigazione a delinquere, mentre è stata escusa l’aggravante di odio razziale.

Secondo la Figc, inoltre, la Federcalcio non può intervenire in quanto lo striscione è stato esposto in un luogo in cui non si può applicare il codice di giustizia sportiva.