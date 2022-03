Le pagelle di Insigne: “Fuori partita, irriconoscibile”. Pioggia di 4 per l’azzurro

Lorenzo Insigne è stato uno dei calciatori maggiormente criticati a seguito dell’eliminazione alle qualificazioni Mondiali del 2022 per via della Macedonia del Nord. Una prestazione scialba la sua, che si è riflettuta in valutazioni molto basse da parte dei quotidiani. La Gazzetta Dello Sport ci va giù: “Quasi pronto per il Canada”. Per il Corriere dello Sport è: “Fuori partita, lento e poco incisivo”. Il Corriere della Sera a riguardo: “Una parabola simbolica dell’involuzione azzurra. Irriconoscibile”. La Stampa invece: “Mancini ne premia la storia più che il presente. Spaesato”. In ogni giudizio, la valutazione è sempre stata di 4.