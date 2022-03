Questo pomeriggio, durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Franco Ordine, che ha parlato del prezioso contributo che Osimhen e altri tre suoi compagni potrebbero dare alla squadra di Spalletti per raggiungere l’obiettivo. Ecco le sue dichiarazioni:

“Lotta scudetto? Il Napoli non deve nascondersi, l’Inter per mesi si è detto di avere l’organico più completo, i dirigenti più capaci sul mercato, il miglior gioco.

Osimhen è un ottimo attaccante, ma non trascurerei il contributo che potrebbe arrivare da Lorenzo Insigne e dalla coppia Anguissa-Fabian in mezzo al campo: è lì che si gioca gran parte del campionato, e aggiungo che se il Milan dovesse dipendere da Giroud fatico a credere che possa essere all’altezza degli altri. Se recuperano Ibrahimovic, allora non faccio più fatica”.