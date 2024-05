Ag. Kvaratskhelia: “Rinnovo? Non c’è fretta, se ci sarà un’offerta soddisfacente vedremo”

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia ha parlato tramite Gazzetta.ge del futuro e del rinnovo del 77 georgiano con il Napoli. Queste le sue parole che sembrano dare preferenza al club azzurro, anzichè alle voci di mercato che lo vedrebbero nel mirino dei campioni di Francia del PSG.

“Rinnovo? Non c’è fretta, Napoli è la sua seconda casa. Stimiamo molto il modo in cui De Laurentiis cura il suo rispetto nei nostri confronti. Se ci sarà un’offerta soddisfacente per tutte le parti vedremo, senza che il presidente si contraddica alla cessione in tal caso ne parleremo, altrimenti non ci sarà nulla da dire. La decisione definitiva sul suo futuro, la prenderemo in considerazione di questo”.