Napoli-Luis Alberto, siamo ancora lontani dalla chiusura

Secondo SkySport, più precisamente Gianluca Dimarzio, il Napoli si è mosso per Luis Alberto ma il prezzo prefissato dai laziali è di 15 milioni, prezzo che i partenopei non sono intenzionati a versare per il centrocampista della Lazio. Per lo spagnolo le piste più concrete sono Inter e un improbabile (quanto disperato) rinnovo con la Lazio.

Qualche mese fa era già nel centrocampo nerazzurro, trattative quasi concluse con Marotta che lo voleva acquistare a parametro zero ma le cose si sono complicate con la concorrenza del Napoli ed il cambio di allenatore in casa Lazio che prima ha visto Tudor escludere “il mago” dai convocati per l’ultima giornata di campionato e poi il ritorno ad allenarsi dello spagnolo che fa sperare i tifosi biancocelesti di un’ulteriore permanenza.