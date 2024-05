Spalletti: “Per tutta la mia carriera ho sognato il tricolore, non dimenticherò mai i volti pieni di gioia”

Luciano Spalletti ex allenatore del Napoli, e attuale CT della nazionale italiana ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a Kiss Kiss Napoli”. Queste le sue parole: “Per tutta la mia carriera ho sognato e voluto il tricolore. Pensavo che raggiungere questa vittoria, mi avrebbe reso il più felice del mondo. Quando poi l’ho vinto, ho capito che quello che più ti ripaga dei propri sacrifici, non è la coppa, ma la condivisione della propria felicità. Ci si sente protagonisti della felicità di tutti coloro che avevano il tuo stesso obiettivo. Non so com’è fatta la coppa, potrei sbagliare risposta, ma so che se fossi stato un pittore avrei disegnato tutte quelle facce contente che ho potuto vedere il giorno della vittoria. Non le dimenticherò mai“.