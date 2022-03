Quest’oggi il radiocronista e giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal. Queste sono state le sue dichiarazioni:

“Devo fare una puntualizzazione su Verona: è giusto punire la curva veronese, ma allo stadio Bentegodi c’è una situazione anomala. La tribuna centrale è pericolosissima, bisognerebbe allargare la punizione: forse lì vanno a vedere la partita i vecchi ultras, è pericoloso.

Io credo che Spalletti abbia trovato la quadra per affrontare squadre fisiche, anche grazie ad un centrocampo che garantisce tecnica e fisicità con il rientro di Anguissa: Verona era una trasferta difficile, forse è stata trovata la combinazione giusta per andare avanti. Il collettivo deve mettere gli attaccanti in condizione di segnare”.