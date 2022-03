Secondo le news che arrivano dall’Inghilterra, non ci sarebbero solamente Barcellona e Real Madrid su Fabian Ruiz. Come scrive l’Express, anche l’Arsenal si sarebbe inserito nella corsa per il centrocampista spagnolo, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023. La sua valutazione, attualmente, è di circa 50 milioni, e non è da escludere una possibile cessione in estate.