L’ex Napoli Allan cambia squadra, ecco la prossima meta del brasiliano

Il 33enne conferma ai media brasiliani che il prossimo anno giocherà per il Botafogo, celebre squadra di Rio de Janeiro che milita in massima serie brasiliana. Allan dopo aver lasciato Napoli si era trasferito a Liverpool giocando per l’Everton. Purtroppo non avendo le fortune avute con il Napoli si trasferisce negli Emirati Arabi all’Al Wahda nel 2022.

Perciò dopo aver sviluppato più della metà della sua carriera in Italia, prima ad Udine e poi a Napoli la sua prossima tappa sarà il ritorno in Brasile, a Rio de Janeiro dove potrà esprimere al meglio il suo potenziale e magari restare nell’America meridionale fino alla fine della sua carriera.