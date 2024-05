Ha gli occhi del Napoli e di mezza Europa, ecco chi è Christos Mouzakitis

Mouzakitis è un giovane calciatore di 17 anni dell’Olympiakos di nazionalità greca. Il classe 2006 si è fatto notare subito grazie alla vittoria della Youth League siglando 6 reti ed un assist in 8 giornate di cui un gol ai danni del Milan in finale. Considerato uno dei talenti più cristallini d’Europa ha un contratto con l’Olympiakos fino al 2026 ma il Napoli vuole provare a strapparlo entro questa estate.

Prima della finale di affrontare il Milan in finale di Youth League diceva queste parole: “Abbiamo affrontato varie squadre italiane ma il Milan è diversa, faremo di tutto per vincere per il nostro paese e per la squadra”. Possiamo notare che sia un ragazzo determinato, difatti ha segnato in quella partita. Può davvero far comodo al Napoli un ragazzo così giovane considerando che non è molto considerata la presenza di giovani ragazzi all’interno della rosa.