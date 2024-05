Ecco in quali ambiti Kvaratskhelia ha fatto meglio dello scorso anno

Kvicha Kvaratskhelia, secondo dei dati di Nicolas Cariglia, ha fatto meglio dell’anno scorso sotto molti punti di vista. Ha una media più alta per tocchi in area di rigore avversaria, ha una percentuale di dribbling più elevata toccando il 45% di dribbling riusciti mentre l’anno scorso, sullo stesso numero di dribbling ne riuscivano il 38%, inoltre è anche più pericoloso per gol e assist attesi.

Perciò in questo Napoli totalmente nel baratro, possiamo definire Kvaratskhelia un punto fermo del progetto e della rosa attuale. Nonostante le ultime gare decisamente sottotono o saltate per via dell’infortunio resta comunque un fuoriclasse con progressi effettuati soprattutto nell’anno corrente visti i miglioramenti in condizioni generali precarie.