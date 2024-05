Sabatini: “Sembra che nessuno voglia Conte, se perde la colpa non è mai sua”

Sandro Sabatini, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Calciomercato.com sul futuro di Antonio Conte. Ecco le sue parole: “Sembra che nessuno voglia Conte, se vince è perchè è bravo lui, se perde la colpa è della società. In sostanza, è gradito come allenatore, come persona ma non come appare in veste di personaggio. Se si prende un allenatore come Pioli o Allegri, la società agevola la situazione con qualche #out sui social. Conte gioca bene, dalla sua parte ha i risultati e l’intero spogliatoio. Chi lo vorrebbe un allenatore dove alla prima caduta, la colpa sarà della società? Se ci fosse poi un’altra sconfitta, è per demerito del livello dei calciatori. A seguire toccherà al mercato, i tifosi, l’ambiente e per finire anche dell’arbitro”.