Il Napoli è a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Si guarda anche in Serie A per migliorare la propria rosa in vista del futuro. In particolare, sono due i calciatori seguiti con attenzione dalla società. Si tratta di due centrocampisti: Adrien Tameze dell’Hellas Verona e Jean-Victor Makengo dell’Udinese. A riportare è calciomercato.com.