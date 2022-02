L’edizione odierna di Tuttosport presenta la trasferta di Cagliari. Il quotidiano parla dei passi falsi di Milan e Inter, motivo per cui il Napoli potrebbe approfittare e tornare momentaneamente in testa alla classifica. Tuttavia, va posto un condizionale d’obbligo, perché i rossoblù sono una delle squadre ad aver totalizzato più punti dall’inizio del 2022 (11 punti in 6 partite).