La Ssc Napoli celebra la lingua napoletana. Infatti, in occasione della giornata internazionale della lingua madre indetta dall’Unesco, i partenopei proporranno delle grafiche in napoletano per il match Cagliari-Napoli. Di seguito, il Tweet della società.

In occasione della “Giornata internazionale della lingua madre” indetta dall’UNESCO, abbiamo deciso di celebrare la meravigliosa lingua napoletana!



Tutte le grafiche dedicate al match Cagliari – Napoli di oggi saranno in napoletano 😍



💙 #JammeGuagliù⁰⁰#MotherLanguageDay pic.twitter.com/dtITZ4kXLK — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 21, 2022